Rechter spreekt demonstrant Extinction Rebellion vrij: Mishandeling en verzet bij aanhouding niet bewezen

Demonstrant bij aanhouding met veel geweld opgepakt aan zijn kaak

Gisteren, op woensdag 7 juni, sprak de rechter in Den Haag een activist (33 jaar) die op zaterdag 27 mei hardhandig gearresteerd werd tijdens de A12-blokkade vrij van mishandeling. De rechter stelde dat er geen bewijs is dat de activist geweldshandelingen heeft gepleegd en hij dus ook niet veroordeeld kan worden voor gewelddadig verzet. Extinction Rebellion is blij met deze uitspraak, maar wijst ook op het extreme politiegeweld tijdens de aanhouding van de activist, waarvan de schokkende details tijdens de rechtszaak aan het licht kwamen.

“Dit is een terechte uitspraak. Slechts één politieambtenaar beweerde te zijn gebeten, maar collega’s naast hem bevestigden dat niet. Ook werd niets helder over de beweerde toedracht. Het dossier gaf een beeld van een wat chaotische aanhouding. Dit toont aan dat XR geweldloos is, op een vreedzame manier actievoert en de demonstranten zich houden aan de actieconsensus,” aldus advocaat Willem Jebbink. “Ik vind het wel zorgelijk dat veel onnodig geweld op mijn cliënt is toegepast. De politie heeft natuurlijk een zware dobber aan het weg tillen van demonstranten die niet meebewegen, maar dat mag geen reden zijn voor het toebrengen van pijn.”

Vrijgesproken demonstrant, Arne: “Ik ben geraakt en geïnspireerd door de steun die ik heb gehad van klimaatbeschermers en rebellen de afgelopen weken. Dat heeft mij kracht gegeven. Repressie volgt op verzet. En deze reactie laat zien dat geweldloze, burgerlijke ongehoorzaamheid werkt. Dit is niet de eerste keer dat iemand persoonlijk getroffen wordt en het zal ook niet de laatste keer zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar vasthouden.”

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte illustratie is ontleend