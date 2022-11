Rechtbank veroordeelt raadslid Paul Meijer van Haarlemmermeer tot betalen van 32.691,95 euro aan Forza

De rechtbank Noord-Holland heeft Haarlemmermeers raadslid Paul Meijer veroordeeld tot het betalen van 32.691,95 euro aan de partij Forza Haarlemmermeer. Meijer – destijds raadslid voor Forza – had dat geld uit de partijkas gejat geleend, maar was vergeten het gejatte geleende bedrag terug te betalen.

Een onderzoeksteam dat was ingeschakeld door de toenmalige penningmeester van Forza concludeerde eerder dit jaar al dat Meijer vergoedingen voor fractiemedewerkers in eigen zak had gestoken, illegaal een bedrijfspand huurde als woning en met geld uit de partijkas een seizoenskaart voor Ajax had gekocht. Meijer zelf heeft – je zag het aankomen – “geen actieve herinnering” aan deze feiten.

Momenteel zit Meijer namens Van Haga’s BVNL in de Haarlemmermeerse gemeenteraad. Die partij lijkt prima bij hem te passen.

Bron: Haarlems Dagblad

Uitgelichte afbeelding: By pixabay free images – https://pixabay.com/photos/money-money-tower-coins-euro-2180330/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88247655