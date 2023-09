Rechtbank New York: Trump fraudeerde op grote schaal bij de opbouw van zijn zakenimperium

Een rechter in New York heeft dinsdag geoordeeld dat Donald Trump en zijn zonen Eric en Donald Jr “herhaaldelijk en routinematig” fraude hebben gepleegd door de waarde van zijn bezittingen te hoog in te schatten. Ze misleidden banken en verzekeraars door activa massaal te overwaarderen en Trump’s vermogen stelselmatig te overdrijven. Op die manier hoopten ze onder gunstige voorwaarden leningen en verzekeringen af te kunnen sluiten.

Volgens het OM in New York heeft Trump de waarde van zijn eigendommen met maar liefst 2,2 miljard(!) dollar opgeblazen. Het OM eist een boete van maar liefst 250 miljoen dollar.

De rechtszaak over de hoogte van de boete begint volgende week maandag. De hoofdprijs heeft het OM echter al binnen: de rechter heeft de bedrijfscertificaten waarmee een aantal eigendommen van Trump in New York worden geëxploiteerd ingetrokken. Die bedrijven kunnen dus geen zaken meer doen in New York, wat grote gevolgen zou kunnen hebben voor Trump’s zakenrijk.

De advocaten van Trump overwegen beroep aan te tekenen. Trump zélf ging op Truth Social meteen los op rechter Arthur Engoron, die de komende tijd dan ook veel haatmail en bedreigingen kan verwachten.

Bron: NYT

Mug shot van de veroordeelde crimineel Donald J. Trump – Foto: Fulton County Sheriff’s Office