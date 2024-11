Rechtbank Berlijn: gebruik van de leuze “Palestine will be free” is strafbaar

De rechtbank van Berlijn is van oordeel dat het gebruik van de genocidale leuze “From the river to the sea, Palestine will be free” strafbaar is. Iemand die de leuze gebruikt maakt zich schuldig aan “het gebruik van de symbolen van een terroristische organisatie” (Verwenden von Kennzeichen terroristischer Organisationen).

De leuze behoort tot het standaardrepertoire van pro-Palestijnse/antisemitische (doorstrepen wat niet gewenst is) activisten. Volgens de rechtbank maken die activisten zich indirect schuldig aan het steunen van een in Duitsland verboden terroristische organisatie.

De veroordeelde verdachte, een 42-jarige Iraanse vrouw gebruikte de leuze meermaals op Instagram. De vrouw had ook goedkeurende commentaren en emoji’s toegevoegd aan een foto van een woordvoerder van de Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, en deze gepubliceerd op haar openbaar toegankelijke Instagram-profiel. Het leverde haar ook nog eens een veroordeling op wegens “het verspreiden van propagandamateriaal van terroristische organisaties.”

De vrouw ontkende tijdens de zitting een antisemiet te zijn. Ze zat in een bubble, waar ze nu gelukkig uit is. De rechtbank maakt natuurlijk wel vaker mensen mee die tijdens de rechtszaak plotseling spijt krijgen van hun eerdere gedrag. Ze nam de spijtbetuigingen voor kennisgeving aan en veroordeelde de Iraanse tot een boete van 1300 euro.

Uitgelichte afbeelding: antisemitisch tinnef in Columbus, Ohio op 12 oktober 2023 – By Becker1999 from Columbus, OH – bIMG_7940, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138941835