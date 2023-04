Recensie van nieuwe vertaling van: Jacques Ellul. Staan in de wereld van nu

Het lijkt wonderlijk om een boek dat in 1948 werd geschreven te vertalen onder de titel Staan in de wereld van nu. Hoezo de wereld van nu? Toch blijkt dit werk van Jacques Ellul (1912-1994), de eigenzinnige Franse socioloog, verrassend actueel te zijn. Niet voor niets spreekt de titel van een Franse biografie over ‘de man die bijna alles voorzag’, zo schrijft vertaler Frank Mulder in de inleiding. Ellul als een hedendaagse profeet? Je zou het haast denken.

Het werk van Ellul is nooit doorgebroken bij het grote publiek. Toch verscheen er van dit boek, een verzameling van een viertal lezingen, al in 1951 een eerste Nederlandse vertaling. In de jaren tachtig werd zijn Subversief christendom vertaald en pas twee jaar geleden verscheen een van zijn belangrijkste theologische studies De grote stad in het Nederlands. Ellul was naast socioloog een vrije geest die zich verdiepte in filosofie en theologie. Of liever nog, in het geloof. Want academische theologie was hem vreemd.