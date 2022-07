Reactionaire grootgrondbezitters blokkeren vegabedrijf in Goor

De trekkerterroristen blokkeren as we speak de fabriek van Vega-producent Schouten Europe.

Schouten Europe nam een half jaar geleden het failliete Nijland Kip over om zich volledig te richten op het produceren van vegetarische producten, iets wat de grootgrondbezitters annex dierenbeulen een doorn in het oog is.

De concurrentie om zeep helpen is natuurlijk ook een manier om duidelijk te maken dat er zonder jou geen voedsel is. En denk maar niet dat dit een incident is. Haathoaxer Wierd Duk vandaag in de Telegrof: “De boeren zijn nu de frontsoldaten in het conflict tussen de grondgebonden somewheres en de welvarende anywheres, die de rest van de samenleving het liefst een veganistische levensstijl willen opdringen”.

Bron: goorsnieuws.nl