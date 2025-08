R&B-klassieker du jour: Sixty Minute Man

Vergeet Elvis en Chuck Berry: volgens Dave Marsh begon het allemaal in 1951 met deze single van The Dominoes. The Dominoes werden in 1950 opgericht door pianist Billy Ward en zijn zakenpartner Rose Marks. Een aantal zwarte zanggroepen was erin geslaagd door te breken naar een blank publiek, en Ward en Rose wilden graag een graantje meepikken van hun succes. Het bekendste lid van The Dominoes was leadzanger Clyde McPhatter, die het later helemaal zou maken als zanger van The Drifters. Op Sixty Minute Man neemt niet McPhatter, maar Bill Bass de zang voor zijn rekening. Het gaat inderdaad over sex, mocht je daar aan twijfelen. I rock ‘em, roll ‘em all night long/I’m a sixty-minute man betekent precies wat je denkt dat het betekent.

Sixty-minute man

Sixty-minute man

Lookie here girls I’m telling you now

They call me “Lovin’ Dan”

I rock ‘em, roll ‘em all night long

I’m a sixty-minute man

Yeah, yeah , yeah

If you don’t believe I’m all I say

Come up and take my hand

When I let you go you’ll cry “Oh yes

He’s a sixty-minute man”

There’ll be 15 minutes of kissing

Then you’ll holler “please don’t stop” (don’t stop)

There’ll be 15 minutes of teasing

And 15 minutes of squeezing

And 15 minutes of blowing my top

If your man ain’t treating you right

Come up and see ol’ Dan

I rock ‘em, roll ‘em all night long

I’m a sixty-minute man

Sixty-minute man

They call me Lovin’ Dan

I rock ‘em, roll ‘em all night long

I’m a sixty-minute man

Sixty-minute man

They call me Lovin’ Dan

I rock ‘em, roll ‘em all night long

I’m a sixty-minute man

There’ll be 15 minutes of kissing

Then you’ll holler “please don’t stop” (don’t stop)

There’ll be 15 minutes of teasing

And 15 minutes of squeezing

And 15 minutes of blowing my top

If your man ain’t treating you right

Come up and see ol’ Dan

I rock ‘em, roll ‘em all night long

I’m a sixty-minute man, oh yeah

Sixty-minute man

Uitgelichte afbeelding: By Maurice Seymour Studio – Collection of the Smithsonian National Museum of African American History and Culture, Object Number 2015.97.38.4, EDAN-URL edanmdm:nmaahc_2015.97.38.4, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120839481