Ray Liotta overleden

Acteur Ray Liotto is onverwacht op 67-jarige leeftijd overleden. Liotto was in de Dominicaanse Republiek om een nieuwe film op te nemen. Hij overleed vannacht in zijn slaap. De politie sluit een misdrijf uit en Liotto was voor zover bekend niet ziek. Liotto zal natuurlijk tot in eeuwigheid geassocieerd worden met Martin Scorsese’s Goodfellas, waarin hij de rol van real life gangster Henry Hill speelde. Iedereen kent natuurlijk de restaurantscene, maar hier komt ie toch nog een keer, want fantastisch. Volledig geïmproviseerd door de acteurs.

Uitgelichte afbeelding: By Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35464048