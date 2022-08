Ramp van Bijbelse proporties in Pakistan

Het officiële aantal doden als gevolg van de overstromingen in Pakistan is gestegen tot 1061. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt en zijn al hun bezittingen kwijt. Inmiddels staat – letterlijk – de helft van het land onder water.

Voor de economie en de voedselvoorziening zijn de overstromingen ook een ramp. In de provincies Sindh en Punjab zijn de suikerriet- en katoengewassen volledig vernietigd. Van de uien- tomaten- en peperoogsten wordt ook weinig meer verwacht. Alleen al het verlies van de katoenoogst levert naar schatting een kostenpost van $2,6 miljard op. Minstens 2 miljoen ton tarwe opgeslagen in pakhuizen in Sindh is onbruikbaar geworden door regen en overstromingen, wat de voedselzekerheid van het land bedreigt. De totale economische schade wordt – voorzichtig – geschat op $5,5 miljard.

De overstromingen zijn het gevolg van klimaatverandering, maar worden nog verergerd door inefficiëntie en corruptie, vooral op lokaal niveau. Dat gezegd zijnde: het valt moeilijk in te zien hoe het land zich had kunnen voorbereiden op een ramp van dergelijke proporties.

Economisch balanceert Pakistan al een tijdje op de rand van de afgrond. De inflatie loopt gierend uit de klauw en het land beschikt amper over financiële reserves. Een maand voedsel importeren en het geld is op

De regering heeft de getroffenen inmiddels financiële steun toegezegd. Alle slachtoffers van de overstromingen krijgen nog deze week 25.000 rupees (112 euro) uitgekeerd. Meer dan een druppel op een gloeiende plaats is dat natuurlijk niet. Als er geen – of te weinig – (voedsel)hulp uit het buitenland komt voltrekt zich in Pakistan de komende maanden een humanitaire catastrofe.

