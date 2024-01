Raisa Blommestijn stapt op bij ON na ruzie met Arnold Karskens

Brekend! Raisa Blommestijn verlaat met onmiddellijke ingang Ongehoord Nederland. Raisa is kwaad omdat hoofdredacteur/eindredacteur/whatever Arnold Karskens haar een ultimatum heeft gesteld: kappen met Twitter of opzouten bij ON. Raisa kiest voor Twitter.

Ik kom zelden nog op het nazihol X/Twitter, maar naar ik begrijp maakte Raisa zich het afgelopen weekend weer eens belachelijk door een aantal eenvoudig te debunken hoaxes te promoten. Blijkbaar ging het dit keer zelfs Arnold Karskens te ver.

Uitgelichte afbeelding: Arnold Karskens – Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Arnold Karskens, oorlogsverslaggever, bij de NVJ Nacht van de Journalistiek, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92239585