Radicaalrechtse Franse leider kan zich goed vinden in Trump’s negatieve oordeel over Europa

Jordan Bardella, de leider van het radicaalrechtse Rassemblement national (RN), zegt het grotendeels eens te zijn met Trump’s nieuwe National Security Strategy (NSS).

In het vorige week gepubliceerde document levert het Witte Huis – voorzichtig uitgedrukt – forse kritiek op Europa. Volgens Trump is Europa bezig zichzelf ‘uit te wissen’, met name als gevolg van massamigratie. In het document wordt opgeroepen tot het herstel van de “westerse identiteit”, het bestrijden van buitenlandse invloed en het beëindigen van massale migratie.

In (de meeste) Europese hoofdsteden is het document uiteraard niet bepaald positief ontvangen, mede omdat het sterk de indruk wekt dat de VS bezig is zich los te weken van Europa.

Extreem- en radicaal-rechtse partijen in Europa zien dat natuurlijk anders en Bardella vormt daarop geen uitzondering. “Massale immigratie en de lakse houding van onze regeringen in de afgelopen 30 jaar ten aanzien van het migratiebeleid brengen het evenwicht van Europese landen, westerse samenlevingen en met name de Franse samenleving aan het wankelen”, aldus Bardella.

Volgens een recente peiling zou Bardella bij presidentsverkiezingen kunnen rekenen op 44% van de stemmen. Bardella heeft het stokje overgenomen van Marine Le Pen die schuldig is bevonden aan verduistering van EU-middelen en voor vijf jaar is uitgesloten van het passieve kiesrecht. Le Pen heeft beroep aangetekend tegen de veroordeling. Als ze het beroep wint kan ze het stokje weer overnemen van Bardella. Inmiddels is Bardella populairder dan Le Pen, dus dat kan nog interessant worden. De pas 30 jaar oude Bardella is bepaald niet gespeend van ambities, al zegt hij zelf probleemloos plaats te zullen maken voor Le Pen, mocht die door de rechter alsnog in het gelijk worden gesteld.

Uitgelichte afbeelding: By Thomas Bresson – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146686835