Racistische massamoordenaar VS krijgt levenslang

Patrick Wood Crusius, de racist die in 2019 in een Walmart in El Paso 23 mensen doodschoot, is veroordeeld tot 90x levenslang. Dat lijkt misschien op overkill, maar het betekent in de praktijk dat Crusius nooit meer vrijkomt.

Overigens vólgt er nog een rechtszaak tegen de fascistische massamoordenaar. De openbaar aanklager heeft gezegd in die zaak de doodstraf te zullen eisen, dus Crucius kan nog lang niet opgelucht ademhalen.

Crusius reisde op 3 augustus 2019 van Allen, een voorstad van Dallas, naar El Paso waar hij met een semi-automatisch wapen het vuur opende op de bezoekers van een Walmart. De betreffende winkel werd vooral gefrequenteerd door Latino’s (mensen van Spaanse/Mexicaanse afkomst), die ruim een kwart van de bevolking van El Paso uitmaken. Crusius negeerde de aanwezige witte klanten en richtte zich uitsluitend op Latino’s. Hij schoot 23 mensen dood, waaronder een hoogbejaard echtpaar en een moeder die probeerde haar kind te beschermen.

Kort voor zijn aanslag plaatste Crusius een manifest online, vol met de gebruikelijke complotonzin over ‘omvolking’. Tegen de politie verklaarde Crusius een witte nationalist te zijn en Latino’s te willen vermoorden omdat ze ‘de VS over willen nemen’.

Voor de rechter bleef er weinig over van die stoere praatjes. Crusius verklaarde spijt te hebben van zijn daad, een claim die vermoedelijk meer te maken heeft met angst voor de elektrische stoel dan met mededogen voor zijn slachtoffers. Dat vertoon van berouw was iets geloofwaardiger geweest als Crusius eerder niet lacherig had gereageerd op de verklaringen van de nabestaanden van zijn slachtoffers.

Volgens zijn advocaat lijdt Crusius al heel lang aan waanvoorstellingen en is hij niet verantwoordelijk voor zijn daden. De rechter geloofde daar dus niets van en besloot hem voor de rest van zijn leven achter de tralies te zetten.

