Racistische leuzen geprojecteerd op stadhuis Eindhoven

Op het stadhuis in Eindhoven zijn gisteren rond 22.30 racistische leuzen geprojecteerd. Zo stond er o.a. te lezen ‘houd Lampegat [carnavalsnaam voor Eindhoven] blank’ en ‘stel de toekomst voor blanke kinderen veilig’. Het laatste is een verwijzing naar de ’14 words’ van neo-nazi David Lane: “We must secure the existence of our people and a future for white children”.



Volgens het AD ‘kon de projectie snel worden beëindigd’, wat suggereert dat iemand ingreep.

Eerder werden er al nazileuzen geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam, het Anne Frank Huis in Amsterdam en een UWV-gebouw in Venlo. Het OM doet momenteel onderzoek naar de teksten in Venlo.

De daders – nazi’s die zich tooien met de naam ‘White Lives Matter’ – dromen van een ‘blank’ Europa, zonder Joden, moslims en mensen met een afwijkende huidskleur. Meer over deze club valt te lezen bij Kafka.

Wie nog enig vertrouwen heeft in Het Volk, moet de reacties op deze tweet maar eens lezen:

Uitgelichte afbeelding: Graffiti met een hakenkruis en de letters 14/88. Het cijfer 14 verwijst naar de 14 words, 88 naar H, de achtste letter van het alfabet. Raad eens waar dát naar verwijst – By Dmitry Makeev – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90459763