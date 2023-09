Racistisch incident bij Ierse turnwedstrijd voor kinderen

Dit is één van de meest pijnlijke video’s die ik ooit heb gezien. En nee: de beelden zijn niet gemanipuleerd:

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ — Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023

De beelden dateren uit maart 2022. Op een officiële verklaring van de Ierse turnbond moesten we wachten tot 22 september 2023. Uiteraard FWIW en dat is wat mij betreft niet veel. Volgens de turnbond was het een vergissing en is de medaille later op de dag alsnog uitgereikt. Blijkbaar was het meisje even onzichtbaar, want voor de rest kan ik me bij “een vergissing” hier echt niets voorstellen. Het meest schandalige is eigenlijk nog dat er niemand is die ingrijpt en de ‘fout’ corrigeert. Tenenkrommend.

Uitgelichte afbeelding: By Jack Delano, photographer – This image is available from the United States Library of Congress's Prints and Photographs divisionunder the digital ID fsa.8a33793.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3894355