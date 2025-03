PVV wil Auschwitzmethoden invoeren: verrassing!

Als het zelfs Eerdmans, thans JA21, te gortig wordt (“Auschwitzmethode”) dan weet je dat die club heel ver heen is – de PVV…

Er moeten zoveel mogelijk mensen in één cel gepropt worden, dan “slapen” ze maar staande. Het maakt de PVV “geen donder” uit. En dit is de grootste fractie in de Tweede Kamer en regeringspartij…

De staatssecretaris namens de boevenbende klinkt plotseling als een redelijk en serieus bestuurder. Wat een tijden (let niet op de bronnen…)

