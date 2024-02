PVV vacatures: senior speechschrijver – en beleidsmedewerker

Eerst maar de speechschrijver.

“Wat ga je doen? Je ondersteunt in teamverband de fractievoorzitter. Je verzamelt informatie en schrijft indrukwekkende speeches. Politiek inzicht is daarbij van groot belang (…).

Je bent een PVV’er in hart en nieren (…) je bent een workaholic. (…) Dat betekent onder meer dat je, na een relevante opleiding, een zeer ruime praktijkervaring hebt opgedaan in een relevante omgeving. “

Relevante opleiding? Ehhh… Mixed Martial Arts? Bij Rico V.?

Relevante omgeving? Ehhh…. ehhh… als bewaker van kamp Moria op Lesbos?

“Daarnaast ben je een ‘nieuwsjunky’ (…) en dat je altijd alles als eerste weet en doorziet. Je barst van de goede ideeën, je hebt een goed ontwikkeld politiek gevoel en het belangrijkste: je kunt schrijven. Je hebt actuele kennis van (…) storytelling en framing. (…) Verder ben je integer en discreet. “

‘Framing’? Ehhh… ehhh… zoals de nareis-leugens van Yesilgöz? Of ‘nep-parlement’?

‘Goede ideeën’: Ehhh…? Wat de een goed vindt, kan de andere…

Dan ‘Integer en discreet’? Ehhh… moet je dat dan ook blijven? Of helpt de PVV je eerst verplicht afkicken? Of bedoelu hielslijmlikker, reetkruiper of gewoon jajajaknikker?

Dan nu de vacature beleidsmedewerker asiel en migratie.

“Je ondersteunt, samen met collega’s, de Leden en de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer. (…) Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO-opleiding en een aantal jaren werkervaring in het veld van asiel & immigratieproblematiek”.

Leden? Is dat een meervoud? Hoeveel dan?

Dan die ‘werkervaring in het veld’ van ‘asiel en immigratieproblematiek’? Ehhh… bedoelu Frontex?

Nee… ehhh… daar heb ik niet gewerkt…

Verschwinde!!! Sofort aus meinen Augen!!!! Faules Pack!!!!! Du Schweinhund!!!!!!