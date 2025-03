PVV-Statenlid Van Tiggelen rijdt bewust in op activisten

Persbericht van Kappen met kolen:

Bij een actie van klimaatgroepen Kappen met kolen en Extinction Rebellion bij het Provinciehuis van Noord-Holland op maandag 3 maart is PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen bewust op de activisten ingereden. Een van hen belandde op zijn motorkap. Na het incident reed hij door. De aanwezige agenten grepen niet in. De betreffende activist hield er een pijnlijke rug en knie aan over.

De klimaatactivisten blokkeerden vanaf half negen ’s ochtends alle ingangen van het Provinciehuis om te eisen dat de vergunningen voor de kooksgasfabrieken van Tata Steel onmiddellijk ingetrokken moeten worden. De lokale veiligheidsdriehoek (burgemeester, officier van justitie en politiechef) hadden besloten dat de demonstranten mochten blijven staan. Er waren agenten aanwezig om de orde te bewaken.

Iets voor elven sloeg PVV-Statenlid Roland van Tiggelen de oprit naar de parkeergarage aan De Dreef in. Op de oprit stonden duidelijk zichtbaar een aantal in gele overalls geklede activisten met een spandoek met de tekst KAPPEN MET KOLEN. Van Tiggelen reed door het spandoek heen en raakte daarna een van de activisten die achter het spandoek stond te filmen. Hij maakte geen enkele aanstalten te remmen of uit wijken, en reed na het incident zonder te stoppen de parkeergarage in. Enkele aanwezige agenten kwamen aangelopen maar deden geen moeite achter Van Tiggelen aan te gaan.

Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten te maken krijgen met automobilisten die op hen inrijden. Bij de A12-blokkades van Extinction Rebellion in Den Haag zijn er meerdere incidenten geweest, waarbij van geluk gesproken mag worden dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Vorig jaar reed Tata-manager Robin Wagemans ook al op activisten van Kappen met kolen in. Rond die tijd vonden er ook meerdere incidenten plaats bij acties van Kappen met kolen in Wijk aan Zee rond de opening van het Tata-schaaktoernooi.

Klimaatactivisten hebben de laatste tijd steeds vaker te maken met geweld en bedreigingen, bijvoorbeeld door boze schippers en vletterlieden op de sluizen van IJmuiden en Wijk bij Duurstede. “We worden in toenemende mate geconfronteerd met agressie,” aldus woordvoerder Peter Jamin van Kappen met kolen. “De manier waarop er door bepaalde politici en partijen over ons wordt gepraat, hitst mensen echt tegen ons op. En een medium als De Telegraaf voert een ware hetze tegen ons. Dat moedigt mensen aan het recht in eigen hand te nemen, en dat heeft gevolgen in de echte wereld. Het is wachten tot het een keer echt mis gaat.”

De betreffende klimaatactivist gaat aangifte tegen Van Tiggelen doen. Bewust met een auto inrijden op een voetganger is poging tot doodslag. “Het is onacceptabel dat iemand met een voorbeeldfunctie als Van Tiggelen dit doet, wat hij ook van onze actie vindt. Burgerlijke ongehoorzaamheid mag, en wat wij deden, was toegestaan door de burgemeester. We mogen hopen dat Van Tiggelen, nog afgezien van vervolging door het OM, hiervoor in ieder geval door zijn kiezers, zijn partij en zijn collega’s ter verantwoording zal worden geroepen,” aldus Jamin.

Nu.nl meldt:

PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen geeft toe dat hij vorige week een klimaatactivist heeft aangereden bij het provinciehuis in Haarlem. De vrouw belandde op zijn motorkap en raakte gewond. Van Tiggelen ziet geen reden om excuses aan te bieden.(…)

Van Tiggelen zegt dat hij zich er niet van bewust was dat iemand gewond was geraakt. Hij erkent dat hij niet heeft geremd, maar wil geen excuses aanbieden. “Maar ik wil dit niet opnieuw. Het zorgt er alleen maar voor dat dit soort clubs media-aandacht krijgen”, zegt hij maandag. “Je wil voorkomen dat iemand met een been onder het achterwiel komt.”