PVV Overijssel probeerde via Provinciale Staten krantenartikel te veroordelen

De polderfascisten worden met de dag brutaler. De PVV-fractie in de Overijsselse Staten heeft samen met FVD en Overijssel Vooruit (afsplitsing BBB) naar aanleiding van een recent artikel in Tubantia een motie ingediend om het artrikel te veroordelen.

In het bewuste artikel wordt weinig heel gelaten van de stellingen van de PVV over windenergie. Kritiek wordt in extreemrechtse kringen traditioneel niet op prijs gesteld, maar een poging een krantenartikel te veroordelen is toch weer van een heel andere orde dan de domme scheldpartijen waarvan PVV’ers zich meestal bedienen.

Gelukkig kregen de indieners van de motie geen studie van de andere partijen in de Overijsselse Staten.

,,Het is te schandalig voor woorden dat PVV, FVD en Overijssel Vooruit de persvrijheid aan banden willen leggen”, zei Renate van der Velde-Buist van ChristenUnie. Mirjam Fagel van de Partij voor de Dieren zei ‘in shock’ te zijn door de ingediende motie, die ze ‘diep treurig’ noemde. ,,Het is niet aan Provinciale Staten om uitspraken over de vrije pers te doen. Dat is de omgekeerde wereld.”

Van links tot rechts veroordeelden álle andere partijen (óók BBB!) deze opzichtige poging van extreemrechts de pers te muilkorven. De motie werd met 36 tegen 4 stemmen verworpen.

