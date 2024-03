PVV, ook voor de bioindustrie

Nieuwsbrief van Varkens in Nood. Blijkbaar hing het lot van de Dierenwelzijnswet af van eenmanspartij PVV. Dan hoeft men niet op te kijken van de gang van zaken:

De Tweede Kamer heeft vandaag de nieuwe regels voor dierenwelzijn uit de wet gehaald. Onder druk van de agro-industrie zijn de al twintig jaar geleden beloofde verbeteringen van tafel geveegd. De dieren blijven achter met loze beloftes.

Dierwaardige veehouderij

In 2021 werd een belangrijk voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen: dieren mogen niet langer aangepast worden aan het systeem, maar het systeem moet worden aangepast aan dieren. Er zou een verbod komen op kraamkooien, biggenstaartjes zouden niet meer worden afgebrand en de varkens zouden de ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag zoals wroeten.

Maar het ministerie van Landbouw bleef de ingangsdatum van de wet steeds uitstellen, en kwam vorige maand met een alternatief – minder diervriendelijk – voorstel. Ook kwamen enkele partijen met eigen alternatieve plannen. Afgelopen weken debatteerde de Tweede Kamer over deze afgezwakte alternatieven en de toekomst van de veehouderij.

PVV wijzigt standpunt op dierenwelzijn

Waar de meerderheid van de partijen in 2021 nog vóór de nieuwe dierenwelzijnsregels stemden, is dit nu niet meer het geval. Het veranderde stemgedrag van de PVV valt hierbij het meeste op. De PVV was in 2021 nog vóór de nieuwe regels, maar stemde vandaag ineens tegen. Het lijkt erop dat de grootste partij in de Tweede Kamer ook haar diervriendelijke standpunten in de – inmiddels uitpuilende – koelkast heeft gezet. Ook de andere beoogde coalitiepartners (VVD, NSC en BBB) stemden tegen de dierwaardige veehouderij.

De wet die de varkens had moeten redden

Al jarenlang worden varkens ‘aangepast’ om ze te kunnen onderbrengen in veel te krappe en kale hokken. Dit aanpassen gebeurt bijvoorbeeld door de staartjes van biggen af te branden en door moedervarkens weken achter elkaar op te sluiten in krappe kooien.

8 op de 10 Nederlandse kiezers willen dat dit stopt. Het is dan ook niet te bevatten dat de Tweede Kamer en het ministerie opnieuw de belangen van de agro-industrie verkiezen boven de belangen van de dieren, burgers en boeren.

Dit is ontzettend teleurstellend nieuws, maar wij laten het hier niet bij zitten. We blijven doorgaan met de strijd om alle varkens in Nederland een dierwaardig bestaan te geven. Met de steun van onze trouwe achterban en donateurs blijven wij ons inzetten voor alle varkens!