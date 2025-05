PVV-haatheks Faber teruggefloten door Het Volk

Minister Marjolein Fabers doorgaans uitstekende humeur werd afgelopen week compleet bedorven door het feit dat een groep jonge vluchtelingen mogelijkerwijze voor de verandering eens een wat minder miserabele dag dan gemiddeld zou gaan beleven.

Om confrontaties tussen de jongeren van een AZC te Sint-Annaparochie en de ongetwijfeld uiterst verlichte geesten van jongeren ter plaatse tijdens een jaarlijks dorpsfeest te voorkomen, had de plaatselijke afdeling van het COA namelijk bedacht de jongeren van het AZC dit jaar een dagje naar de Efteling mee te nemen. De Efteling vond het een prima idee.

Zo niet Faber. Zoals het een extreem-rechts politica betaamt re(a)geerde ze via het naziplatform van Elon Musk met: “Ho, dat gaan we dus niet doen”. Het COA zag zich gedwongen het plan in te trekken.

Dat de PVV, in tegenstelling tot wat Den Lijder schijnt te denken, niet Het Volk vertegenwoordigt werd duidelijk door een GoFundMe-inzameling die direct werd opgestart:

Onder de druk van de aandacht en discussie trok het COA dus het plan in. Wat ervoor het reisje in de plaats kwam, werd niet gezegd. Intussen werd op Gofundme een inzameling gestart voor mensen die azc’ers wel een dagje Efteling gunden.

De inzamelpagina ging binnen enkele uren over het doel van 10.000 euro. Op zaterdagochtend stond de teller vlak voor 10.30 uur op ruim 50.000 euro. Volgens de initiatiefnemer gaat het geld naar organisatie Vluchtelingenwerk of het COA, zodat ze een dagje uit in Kaatsheuvel kunnen organiseren. ‘Deze kinderen hebben geen idee wat de toekomst brengt (…) en willen nu het liefst zorgeloos kind zijn’, valt te lezen op de doneerpagina. (De Stentor)