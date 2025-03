PVV en PvdA/GL naderen elkaar in peiling De Hond

Interessante peiling van Maurice de Hond. De PVV staat nu bij De Hond op 30 zetels, PvdA/GL op 27. Een jaar geleden peilde De Hond de PVV nog op 50 zetels en PvdA/GL op 25. Het blijft natuurlijk De Hond, dus FWIW.

De twee zetels winst van PvdA/GL zijn waarschijnlijk afkomstig van SP en PvdD, dus per saldo schiet links er weinig mee op. Het is vooral hoopgevend dat de neergang van de PVV in de peilingen door lijkt te zetten. Dertig zetels zijn er natuurlijk nog steeds dertig te veel, maar het is in elk geval een aardig begin.

Ook interessant: nog maar 22% van de kiezers is tevreden over het rampenkabinet Schoof. Zelfs PVV-kiezers krijgen zo langzamerhand hun twijfels. Van de huidige PVV-kiezers is nog maar 53% positief over het kabinet. Zes maanden geleden was dat nog 83%, zes weken geleden was het 63%.

Volgens De Hond spelen de ontwikkelingen rond Oekraïne een grote rol bij het verval van de PVV. Kiezers van centrumrechtse partijen laten op de meeste onderwerpen scores zien die meer in lijn zijn met die van de rechterkant van het politieke spectrum. Maar, zo constateert De Hond: “…ten aanzien van dit conflict [Oekraïne] is dat niet het geval. We kunnen bij de meeste stellingen zien dat de kiezers van de VVD en het CDA scores hebben die meer lijken op die van de linkerkant dan op die van de kiezers van PVV, BBB of FVD”. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat centrumrechtse kiezers die bij de meest recente parlementsverkiezingen op een radicaal/extreemrechtse partij stemden terugkeren naar het centrum omdat ze zich niet kunnen vinden in Wilders’ liefde voor Poetin.

Opmerkelijk is overigens de grote steun onder kiezers voor hogere uitgaven voor defensie. De vraag of de defensieuitgaven aanzienlijk verhoogd moeten worden wordt zelfs door een meerderheid van de SP-stemmers positief beantwoord. Van het klassieke linkse pacifisme/antimilitarisme is onder PvdA/GL-kiezers al helemaal niks meer over: maar liefst 83% is voor aanzienlijke investeringen in defensie.

Uitgelichte afbeelding: Door © European Union, 2024, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=151971500