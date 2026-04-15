PVV(!) dreigt zich tegen asielwetten Faber te keren

Pyt van der Galiën

Spektakel in de Eerste Kamer, waar de PVV zich tegen de asielwetten van Marjolein Faber dreigt te keren. Volgens de senaatsfractie van de PVV zijn de wetten door toedoen van het CDA dusdanig uitgekleed dat er eigenlijk niks van over is.

Eerder deze week zegde minister Bart van den Brink het CDA toe dat alleen illegale vreemdelingen die weigeren mee te werken aan hun uitzetting strafbaar worden. Volgens PVV-woordvoerder Van Hattem staat dat gelijk aan ‘afbraak’.

Van den Brink staat nu voor de weinig benijdenswaardige taak zowel de PVV als het CDA tevreden te stellen. Mocht dat niet lukken, dan is er alle kans dat de wet sneuvelt in de Eerste Kamer.

Het is iedereen een raadsel wat de PVV bezielt. PVV-afvallige Gidi Markuszower sprong er uiteraard meteen bovenop:

Ook een flink deel van de achterban van de partij zit met verbazing naar deze circusvertoning te kijken:

Zelfs bij de niet altijd even rationeel handelende FVD begrijpt men niet wat de PVV bezielt:

Pyt van der Galiën