PVV(!) dreigt zich tegen asielwetten Faber te keren

Spektakel in de Eerste Kamer, waar de PVV zich tegen de asielwetten van Marjolein Faber dreigt te keren. Volgens de senaatsfractie van de PVV zijn de wetten door toedoen van het CDA dusdanig uitgekleed dat er eigenlijk niks van over is.

Eerder deze week zegde minister Bart van den Brink het CDA toe dat alleen illegale vreemdelingen die weigeren mee te werken aan hun uitzetting strafbaar worden. Volgens PVV-woordvoerder Van Hattem staat dat gelijk aan ‘afbraak’.

Van den Brink staat nu voor de weinig benijdenswaardige taak zowel de PVV als het CDA tevreden te stellen. Mocht dat niet lukken, dan is er alle kans dat de wet sneuvelt in de Eerste Kamer.

Het is iedereen een raadsel wat de PVV bezielt. PVV-afvallige Gidi Markuszower sprong er uiteraard meteen bovenop:

De enige wet van Faber die op deze manier overblijft is de spreidingswet. De dwangwet. Deze zou in het PVV-kabinet van tafel worden gehaald, maar ze lagen te slapen. En stapten daarna als een haas uit het kabinet. Nu speelt PVV weer een alles of niets spel. Met als resultaat… — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) April 14, 2026

Beste @geertwilderspvv kan jij aan NL uitleggen waarom deze wetten ZONDER strafbaarstelling illegaliteit 13 maanden geleden ‘streng’ en ‘fantastisch’ waren; en je nu dezelfde wetten, alleen dan MET strafbaarstelling illegaliteit (dus strenger) dreigt af te schieten? pic.twitter.com/ISgyBF0MN7 — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) April 15, 2026

Ook een flink deel van de achterban van de partij zit met verbazing naar deze circusvertoning te kijken:

Strafbaarstelling illegaliteit zat niet eens in de wetten van Faber, zoals zij ze naar de TK stuurde. Dit is middels een amendement later toegevoegd. En blijft er ook gewoon in. Nu eindelijk, ein-de-lijk, de mogelijkheid tot strenger asielbeleid in zicht komt, heeft de PVV… https://t.co/FyqQRkjQ24 — Claudia van Zanten (@claudiavz) April 14, 2026

Zelfs bij de niet altijd even rationeel handelende FVD begrijpt men niet wat de PVV bezielt:

De nieuwe asielwetten zijn geen wondermiddel, maar wel een stap in de goede richting m.b.t. migratie. FVD zal daarom vóór stemmen. Als blijkt dat de maatregelen ontoereikend zijn – en die kans is reëel – zullen we aanvullende voorstellen doen om de immigratie écht in te perken. pic.twitter.com/eE6bdj156K — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 14, 2026

