PvdD en SP voelen niets voor ‘Verenigd Links’

De Partij voor de Dieren (PvdD) en de SP voelen er niets voor samen met GL en PvdA als één blok de verkiezingen in te gaan. Frans Timmermans had daartoe dinsdagavond opgeroepen.

De SP zegt bij monde van Lilian Marijnissen best op onderdelen samen te willen werken met de combo GL/PvdA. Voor het vormen van een links blok zijn volgens Marijnissen de inhoudelijke verschillen echter te groot, wat me wel lijkt te kloppen. De SP zet sterk in op het (het beteugelen van) arbeidsmigratie, een thema dat bij GL en PvdA nauwelijks een rol speelt.

De SP beschikt helaas ook nog steeds over een sterke anti-militaristische vleugel. Dat bleek eerder dit jaar nog toen de partij (itt de PvdD) tégen de levering van F16’s aan Oekraïne stemde. Als je Oekraïne de middelen ontzegt om zich te kunnen verdedigen, sta je objectief natuurlijk gewoon aan de kant van de agressor.

De PvdD ligt iets genuanceerder. De partij nam deel aan de door GS geïnitieerde campagne tegen het Oekraïneverdrag, maar heeft zich sinds het begin van de Russische invasie heel netjes opgesteld.

Een nauwe band met GL en PvdA ziet men bij de PvdD echter niet zitten. Daar heeft de partij eigenlijk ook weinig reden toe. In de peilingen staat de PvdD er goed voor en men beschikt met Esther Ouwehand over één van de beste Kamerleden. Waarom zou je tweede viool spelen in een combi met GL en PvdA?

Bron: AD

