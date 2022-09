PvdA en GL overleggen met kabinet over instellen prijsplafond energie

Jesse Klaver (GL) en Attje Kuiken (PvdA) overleggen vanmiddag met het kabinet over het plan een prijsplafond in te stellen voor energie.

In het kort komt het plan er op neer dat de prijs tot een gemiddeld verbruik (1.500 m3 gas en 3.300 kWh) vastgezet wordt op het niveau van januari 2022 (voor de oorlog dus). Daarboven geldt de huidige prijs.

Het plan werd begin september gelanceerd door GL en PvdA. Het kabinet wees het plan in eerste instantie af, maar inmiddels is de maatschappelijke onrust over de stijging van de energietarieven zó groot dat het kabinet het plan – al dan niet in aangepaste vorm – over wil nemen. PvdA en GL stellen wél als eis dat de maatregelen nog dit jaar ingevoerd worden.

Uitgelichte afbeelding: By Avij (talk · contribs) – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30112364