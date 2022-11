Punkklassieker du jour: Soda Pressing

Een van de leukste bands uit de eerste Britse punkgolf. Een groot commercieel succes werd het niet – hoger dan plek 50 op de Britse hitlijsten zijn The Boys nooit gekomen – maar de band mocht Paul Weller tot haar toegewijde fans rekenen.

Noot: Sniffin’ Glue was een Londens punkmagazine. Je werd als punk geacht straatarm te zijn en derhalve niet in staat fatsoenlijke drugs te kopen, vandaar de naam. Sniffin’ Glue was populair, maar oprichter Mark Perry had het al snel gezien met de modieuze poseurs in de punkscene en gaf er in 1977 de brui aan.

Why’d ya never, why’d ya never smile

Did they beat ‘cha when you was a child

Did you ever, ever have a friend

Fair weather never came again

Come on baby come on gimme a smile

You’re so depressing, you`re such a serious child

Come on baby… come on baby

Come on baby… come on baby

Come on baby come on gimme a smile

You were looking, you were looking through

Back pages of Sniffin’ Glue

You were hoping, you were hoping to

See something in there about you

Uitgelichte afbeelding: By Mark Perry. – http://www.punkjourney.com/fanzines.php, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=36420244