Punkklassieker du jour: Ça Plane Pour Moi

Een ordinaire poging te cashen met wat destijds (1977) werd gezien als de nieuwste en heetste trend in de rockmuziek. De ontstaansgeschiedenis van Ça plane pour moi is al even hilarisch als de absurde tekst. Het idee voor de song was afkomstig van Yvan Lacomblez die destijds werkzaam was als apotheker. Hij baseerde de tekst op klachten van patiënten over de bijwerkingen van hun medicatie. Producer Lou Deprijck zag er wel wat in en besloot de tekst te voorzien van een muzikale begeleiding die het geluid van de Sex Pistols zo dicht mogelijk moest benaderen. Deprijck zong Ça plane pour moi zelf in en plukte naar verluid een paar muzikanten uit de kroeg om de begeleiding te verzorgen. Omdat Deprijck zelf niet erg geloofwaardig was als punkvertolker huurde hij de 16-jarige Roger Jouret – alias Plastic Bertrand – in als alter ego. Goedkoper kan het allemaal niet, maar god, wat is dit catchy.

[Couplet 3]Allez hop, la nana, quel panardQuelle vibrationDe s’envoyer sur le paillassonLimée, ruinée, vidée, comblée“You are the King of the divan”Qu’elle me dit en passantOuh-ouh-ouh-ouhI am the King of the divan[Refrain]Ça plane pour moi, ça plane pour moiÇa plane pour moi, moi, moi, moi, moiÇa plane pour moiOuh-ouh-ouh-ouhÇa plane pour moi

[Couplet 4]

Allez hop

T’occupe, t’inquiète

Touche pas ma planète

It’s not today

Quel le ciel me tombera sur la tête

Et que la colle me manquera

Ouh-ouh-ouh-ouh

Ça plane pour moi