Protopunkklassieker du jour: Man Enough To Be A Woman

Jayne County, geboren als Wayne Vernoy Rogers, was – voor zover mij bekend – de eerste transgender rocker van naam en faam.

De in 1947 geboren Wayne groeide op in Georgia, in de jaren ’50 en ’60 nou niet meteen het meest progressieve deel van de VS. Wayne speelde als puber al graag met genderidentiteiten, o.a. door het dragen van make up, een bezigheid die regelmatig leidde tot fysieke confrontaties met lokale rednecks.

In ’68 vertrok Wayne naar New York, waar ze al spoedig in de kringen rond Andy Warhol belandde en deelnam aan de Stonewall riots. In ’74 richtte Wayne de Backstreet Boys op, een band waarmee ze regelmatig optrad in de New Yorkse punktempel Max’s, Kansas City.

In ’77 vertrok Wayne naar Londen, waar de ontluikende Britse punkscene wat meer commerciële mogelijkheden bood dan de buiten (en zelfs grotendeels binnen) New York volstrekt marginale Amerikaanse punkscene. In Engeland maakte Wayne & Co naam met songs als “Fuck Off”, “Toilet Love”, “Fucked By The Devil” en “Cream In My Jeans”. Achter de al even provocerende als hilarische teksten ging overigens een uitermate serieuze en goede songschrijver schuil.

In ’79 viel de band uiteen, waarop Wayne naar Berlijn vertrok, waar ze de naam “Jayne” aannam.

Tegenwoordig woont en werkt Jayne in Atalanta, Georgia, waar ze nog regelmatig optreedt met haar begeleidingsband The Electrick Queers.

I got a transexual feeling

It’s hard to be true to the one that’s really you

I got a scandalous feeling

It’s hard to be true when they point and stare at you

Conditioned to portraying the mask of masculinity

Another blend of different shading

I am what I am

I don’t give a damn

I wanna know, I wanna know

I wanna know, I wanna know…

I wanna know, I wanna know

Are you man enough to be a…woman?

Footprints on my window

There’s a man in my room; he’s riding a broom

He took all my money

The jerk made me hurt; he looked like a baboon

XY, XXY

Gender identity, I got the power to be it

Voice in my head

Will not be dead

I wanna know, I wanna know

I wanna know, I wanna know…

I wanna know, I wanna know

Are you man enough to be a…woman?

Tell me

Tell me

I wanna know, I wanna know

I wanna know, I wanna know…

I wanna know, I wanna know

Are you man enough to be a…woman?

Tell me

Uitgelichte afbeelding: By David Shankbone – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3942571