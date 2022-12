Protesten in Parijs na aanslag op Koerdisch centrum

In Parijs zijn na de aanslag op een Koerdisch cultureel centrum honderden Koerden en hun sympathisanten de straat opgegaan. De betogers zijn ervan overtuigd dat de dader specifiek Koerden als doelwit koos.

Gerald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, suggereerde gisteren dat ook andere “buitenlanders” het doelwit van de aanslag hadden kunnen zijn. De dader, een 69-jarige extreemrechtse gek met een flink strafblad, werd eerder veroordeeld nadat hij in december vorig jaar de bewoners van een tentenkamp voor vluchtelingen met een zwaard te lijf ging. Helemaal onzinnig lijkt die suggestie dus niet te zijn.

Volgens meerdere bronnen zou de man tegen de politie hebben gezegd een hekel te hebben aan Koerden. Ook zou hij zichzelf vol trots als “racist” hebben omschreven.

Veel betogers zijn er blijkbaar van overtuigd dat Turkije op een of andere wijze betrokken is bij de aanslag, maar daar is geen enkel bewijs voor. Het lijkt ook onwaarschijnlijk: de dader is een witte Fransman met extreemrechtse sympathieën. In die hoek koestert men hoogst zelden sympathie voor Turkije en/of Erdogan.

Op meerdere plaatsen ging de politie op de vuist met betogers. Daarbij zouden vijf agenten gewond zijn geraakt. De politie arresteerde één betoger.

De dader stond niet op een terroristenlijst. Opmerkelijk, gezien zijn strafblad. Naast zijn poging migranten met een zwaard te onthoofden werd hij in het verleden ook gearresteerd wegens verboden wapenbezit en openlijke geweldpleging (niet poging tot tot moord, zoals we gisteren schreven). Alle reden hem op een terroristenlijst te plaatsen, zou je denken, maar dat is dus niet gebeurd.

