Propaganda van het Amerikaanse ministerie van Arbeid

De nazi’s en de stalinisten waren dol op beelden van stoere arbeiders die Hard Werkten Voor Het Vaderland. Hold my beer, dacht men bij het Amerikaanse ministerie van Arbeid:

Nou waren de nazi’s en de stalinisten vooral verzot op de beelden van arbeiders, met de vlees-en-bloed variant had men alleen op papier wat op. Stalin en Hitler vaardigden een verbod uit op stakingen, onderwierpen de vakbonden aan de partij – of verboden ze meteen maar helemaal – en maakten korte metten met de rechten van arbeiders. Wat bij Trump natuurlijk niet anders is.