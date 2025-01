Prominente CDU’ers keren zich tegen Friedrich Merz

Friedrich Merz’ beschamende manoeuvre in de Bondsdag wordt hem ook binnen de CDU niet in dank afgenomen. Tobias Hans, de voormalige minister-president van de deelstaat Saarland, schaamt zich voor zijn partij:

Kai Wegner (CDU), de burgemeester van Berlijn, heeft aangekondigd dat hij de zogenaamde instroombeperkingswet in de Bondsraad (de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen) zal verwerpen als de wet alleen dankzij de AfD een meerderheid krijgt: “De Berlijnse senaat zal nooit instemmen met een wet in de Bondsraad die alleen dankzij de steun van de AfD een meerderheid heeft gekregen. We zullen zo’n wet verwerpen”, zei Wegner vandaag.

Bron: Tagesspiegel

