President Castillo van Peru afgezet en gearresteerd

Er liep een impeachment-procedure tegen de Peruaanse president, die als reactie hierop het parlement wilde ontbinden en tot nieuwe verkiezingen bij decreet wilde regeren. Het parlement heeft hem vervolgens vliegensvlug afgezet en de vice-president, Dina Boluarte als nieuwe president ingezworen.

Boluarte was oorspronkelijk lid van de partij van Castillo, de uiterst links genoemde partij Vrij Peru, maar zij heeft zich eerder dit jaar gedistantieerd van de partij.

Castillo heeft in de zeventien maanden dat hij president was tachtig ministers versleten. Wat er van Boluarte te verwachten is mag Joost weten.

Zij is in ieder geval de eerste vrouwelijke president van Peru.

Castillo is afgevoerd naar een politiebureau, wat dit verder inhield is nog onbekend.

New York Times

