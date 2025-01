Praatpalen, Moef ga ga en Pim Fortuijn: bij het overlijden van Willem van Kooten

Dit was zogenaamd te veel voor Veronica eind 1968. Joost de Draaier was een van de Praatpalen en kreeg te horen “dat dit echt niet kon”. Het was het einde van zijn werkzaamheden voor dit radiostation als programmaleider en chroniqueur van de nieuwste platen, en als presentator van de top-40. Boze tongen zeiden dat het een opzetje was om Jan van Veen, die de familie Verweij was ingetrouwd, programmaleider te kunnen maken. Een jaar later was ook hij weg uit de slangenkuil en gaven Joost en Jan beiden leiding aan de Nederlandse uitzendingen van Radio Noordzee Internationaal. Dat leverde een bomaanslag namens Verweij op.



Ome Sjakie, De Praatpalen

Willem van Kooten alias Joost den Draaijer (ook als De Draaier gespeld) was de eerste enige echte diskjockey in Nederland en hij heeft een groot spoor in Radioland getrokken, al was het maar met die top-40, die zich overigens al lang heeft overleefd. Het bijzondere verhaal over horizontale programmering wijs ik af: de Britse zeezenders, Radio London voorop, waren op dit punt het voorbeeld. Opmerkelijk was zijn zaterdagavondprogramma, “een dag eerder dan de belendende percelen” (Luxemburg en BBC Light Programme) de Britse top-20 namens de New Musical Express. En zijn medewerking aan het baanbrekende Help, er zit een olifant in de tram met Henk van Dorp – die zijn naam door Van Kooten kreeg toegewezen, evenals Eddy Becker en Peter Holland bijvoorbeeld.



Asia minor, Kokomo, de vaste herkenningsmelodie van Joost op Veronica, Noordzee en Hilversum 3. Uit 1961 en blijkbaar in 1965 nog eens uitgebracht in Nederland. Gebaseerd op het pianoconcert van Grieg.

Goh, dit is erg evengoed – een bewerking van Hey Paul, hey Paula, nu is de naam weer als Draayer gespeld. Met Koffietijd Tineke.



Hé Joost, hé Tineke

Het bekendste en tot blijven gedoemde door hem geschreven nummer is Glaasje op, laat je rijden. Die doen we nu niet.

Nog terwijl hij bij Veronica zat richtte hij de productiemaatschappij Red Bullet op: Golden Earring(s), Shocking Blue, Earth & Fire en ook Het Goede Doel. Kon het hem verweten worden dat hij daar nummers van draaide op de radio? Ik zou denken van niet. Maar in 1978 kwam er daarom toch een einde aan Joost de Draaier op de radio en Van Kooten werd ondernemer in superzaken.

En met andere radiocoryfeeën van vroeger, Henk Westbroek en Jan Nagel, richtte hij Leefbaar Nederland op. En Pim Fortuijn moest daar beslist de lijsttrekker van worden. De rest is akelige geschiedenis tot op heden.

Nog in zijn Veronicatijd presenteerde JdD op televisie het AVRO-muziekprogramma met progressief profiel Moef ga ga. Tineke Koffietijd kirt in het nummer.

Van Kooten is gisteren overleden, vlak voor zijn 84ste verjaardag. Hij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: Door Jack de Nijs voor Anefo – http://proxy.handle.net/10648/ad8eafca-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73817107