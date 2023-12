(Post?)fascistische Italiaanse regering sluit deal met Albanië over uitwijzen vluchtelingen

De (al-dan-niet post)fascistische regering van Giorgia Meloni gaat (nog) harder optreden tegen vluchtelingen.

Sinds januari 2023 zijn 153.000 vluchtelingen erin geslaagd Italië te bereiken, merendeels via de Middellandse Zee. Dat zijn er aanmerkelijk meer dan in 2022, toen “slechts” 105.000 vluchtelingen de oversteek wisten te maken. Meloni moet iets doen, want de belofte het aantal vluchtelingen te reduceren heeft fors bijgedragen aan haar verkiezingsoverwinning.

Tot niemands verrassing gaat de Italiaanse premier nu vluchtelingen het leven zuur(der) maken. Kinderen in de leeftijd 16-18 werden tot nu toe in aparte centra ondergebracht, maar Meloni wil ze nu bij volwassenen onderbrengen. Dat pubers andere behoeften hebben – en meer begeleiding nodig hebben – dan volwassenen, weet Meloni natuurlijk ook wel. In feite gokt ze erop dat deze maatregel het leven van jonge vluchtelingen een stuk onaangenamer maakt.

Daarnaast wil de Italiaanse regering een deal sluiten met Albanië. In 2024 moeten vluchtelingen ondergebracht worden in twee centra in Albanië. Een van die centra is gepland als uitzettingscentrum, in de andere worden vluchtelingen onderworpen aan een “versnelde procedure” met voorspelbare afloop.

Oorspronkelijk was het de bedoeling jaarlijks zo’n 36.000 vluchtelingen door het uitzettingscentrum in Albanië te jagen. Inmiddels zijn de aantallen noodgedwongen wat naar beneden bijgesteld: de Italiaanse regering gaat nu uit van 3000 vluchtelingen, i.p.v. 36000.

Of het allemaal wat op gaat leveren, is natuurlijk maar zeer de vraag. Eerder sloot Meloni een deal met de Tunesische president Kais Saied, die in ruil voor een flinke smak geld beloofde de overtocht naar Italië onmogelijk te zullen maken. Gezien het aantal vluchtelingen dat dit jaar via de Middellandse Zee Italië wist te bereiken, is van die toezegging weinig terecht gekomen.

Bron: taz

