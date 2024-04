Postfascistische Italiaanse premier wil psychologische test voor linkse rechters

Premier Giorgia Meloni is van een plan een psychologische test in te voeren voor rechters en openbare aanklagers. Die zijn namelijk ’te links’ en saboteren de pogingen van de (post?)fascistische Italiaanse regering asielzoekers zo snel mogelijk te deporteren.

De gehele rechterlijke macht en álle openbare aanklagers zullen daarom vanaf 2026 een psychologische test moeten ondergaan. Specifieke details zijn nog niet bekend, evenmin als doelstellingen en gevolgen. De maatregel zou in 2026 in moeten gaan. De Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ziet de maatregel als een aanslag op de rechterlijke macht en plant een staking.

Meloni heeft al langere tijd kritiek op de rechterlijke macht, die zich met enige regelmaat onafhankelijk opstelt. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een essentieel kenmerk van de rechtsstaat, maar types als Meloni en Wilders hebben zoals bekend geen boodschap aan de rechtsstaat.

Van minister van Justitie Carlo Nordio hoeven de rechters geen steun te verwachten. Nordio begrijpt niet waar al die opwinding op gebaseerd is. Over fysieke gezondheidstests maakt toch ook niemand zich druk? Nou dan!

De oppositie heeft aangekondigd zich uit alle macht te zullen verzetten tegen de voorgenomen maatregel, maar dat zal vermoedelijk weinig zoden aan de dijk zetten. De regeringspartijen zijn eensgezind en beschikken over een duidelijke meerderheid in beide Kamers van het Italiaanse parlement.

