Positieve reacties op speech Biden

Meer dan 6 op de 10 Amerikanen die de State of the Union toespraak van president Joe Biden hebben gezien, reageren positief op de toespraak. Zo’n 35% reageert zelfs zéér positief.

De State of the Union is de jaarlijke regeringsverklaring die de Amerikaanse president uitspreekt in aanwezigheid van de leden van het Congres (Senaat + Huis van Afgevaardigden). Biden was goed in vorm. De Republikeinen doen net alsof de Amerikaanse president aan het dementeren is, maar hij bewijst keer op keer dat daar geen sprake van is.

Biden’s toespraak viel vooral goed bij onafhankelijke kiezers (kiezers die niet geregistreerd staan als Democraat of als Republikein). Vóór de toespraak had 51% van de onafhankelijken ten minste enig vertrouwen in Biden. Na de toespraak steeg dat percentage naar 68% onder dezelfde groep onafhankelijken. Belangrijk, want dat is de groep die de doorslag gaat geven bij de presidentsverkiezingen. Republikeinse kiezers zijn in overgrote meerderheid reddeloos verloren en de linksradicale ‘van de rivier naar de zee’ schreeuwers over wie zoveel te doen is stellen welbeschouwd weinig voor.

Bron: CNN

