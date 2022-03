Populistisch geheul van Renske Leyten SP met czaar Vlad propagandist Thierry Baudet

Zo nu en dan overkomt het mij wel eens – ik weet nooit zo heel goed waarom – maar ineens komt er een gillende politica achter mij aan op het anders voor mij zo vredige twitter. Meestal is het eerste verwijt wie ik wel niet denk dat ik ben om als anoniempje ergens een mening over te hebben 🙂 Maakt meestal niet uit of ik in een pittige of minder pittige bui ben, En zo was het dan ook deze keer met Tweede Kamerlid Renske Leyten van de SP op 11 maart, de dag na de Zembla-uitzending over de banden die de lavendelsnuiver heeft met het Kremlin. Immers de schoorsteen moet wel blijven roken in huize Baudet en ook Thierry heeft natte dromen van een megalomaan jacht. Zoveel leveren de wappies ook niet meer op, die zitten vaak in schuldhulpverlening dus move on..

Waarom vond ik het nodig om mijn opmerking tot deze politica te richten? Op 7 maart verscheen er een krantenartikel over het ongemak dat steeds meer Kamerleden voelen voor pro-Russische politici zoals Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Citaat : Een Kamerlid dat niet met naam genoemd wil worden, zegt: ,,Het heeft absolute topprioriteit om Forum voor Democratie weg te houden bij overleg waarin gevoelige informatie wordt gedeeld die Rusland raakt. De PVV heeft het voordeel van de twijfel.’’

Zeker na het zien van de Zembladocu zou je toch zeggen dat het op zijn zachtst gezegd niet erg handig is om Thierry mee te laten gluren in veiligheidsurgente kwesties waar soms ook mensenlevens van afhankelijk zijn. Maar ah, mijn fout, ik had kunnen weten dat het voor de SP in de persoon van Renske Leyten toch echt bijzonder ondemocratisch is om Forum uit te sluiten van hoogst vertrouwelijke info. Dit mag je als ‘anoniempje’ natuurlijk niet benoemen als steun aan deze opportunistische lavendelsnuiver want we hollen de democratie uit, jawohl!

Dat Thierry Baudet al tijden actief zaagt aan de stoelpoten van de democratie ten gunste van Thierry Baudet zelf en ten koste van de samenleving, daar heeft Renske Leyten geen *kuch* actieve herinnering aan. Het is heel normaal om als Tweede Kamerlid een psychopaat uit het Kremlin te steunen terwijl die oorlogmisdaden begaat in een soeverein land, zo’n partij als het Forum moet je wel met rust laten als ‘anoniempje’. De SP, die een geschiedenis heeft van heulen met Kremlinsokpoppen en niet vies is van populisme en steunen van rechts extremistische strontvliegen als het zo uitkomt, ik was het even vergeten of eigenlijk tegen beter weten in….

Volg Annavax op twitter.

Uitgelichte afbeelding: By Bas Stoffelsen / SP – http://media.sp.nl/?c=648&k=dd6763de38, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21653985