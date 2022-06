Popklassieker du jour: If I Were A Carpenter

In het kader van de Tim Hardin appreciation week. If I Were A Carpenter is waarschijnlijk Hardin’s bekendste song. Zijn eigen versie deed weinig, maar The Four Tops en Bobby Darin scoorden grote hits met hun cover van dit breekbare liefdesliedje. Hardin had voor de rest van zijn leven binnen moeten zijn, maar een heroïneverslaving is een dure hobby.

De versie van de Four Tops. Heel goed gedaan, maar de onzekerheid en de breekbaarheid van het origineel is onderweg verloren gegaan. Kwestie van smaak, natuurlijk. Sowieso een 10 voor de uitvoering.

De onvermijdelijke Bobby Darin. Het was Darin’s laatste top 10 hit. Deze live versie is mooier dan de studioversie, want geen slijmerige violen.

De cover van Johnny en June Carter Cash is heel zeel zonnig en optimistisch. June en Johnny wonnen er in 1971 een Grammy mee in de categorie Best Country Performance by a Duo or Group.

Van der Kluft komt met de versie van zijn jeugdliefde Harry Belafonte

