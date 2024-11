Popklassieker du jour: I Love The Sound Of Breaking Glass

(I Love the Sound of ) Breaking Glass vertoont op het eerste gehoor nogal wat overeenkomsten met het werk van Bowie tijdens zijn Berlijnse periode, maar volgens Nick Lowe is dat toeval, al sluit hij niet uit dat Bowie hem onderbewust beïnvloed heeft: “I think I pinched something off of him in the music”. Ga vooral niet zoeken naar een diepere betekenis, want die is er niet. Eigenlijk is het een niemendalletje dat ontstond toen Nick en de band wat aan het dollen waren in de studio: “It was a half-baked idea I had when I went to the studio, and the bass player and drummer sort of put a little sauce in it… There really isn’t anything to it.” Voor de goede orde ook Bowie, want die was écht eerst.

Uitgelichte afbeelding: By Roger Green – Nick Lowe at Ealing Blues Festival, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81791620