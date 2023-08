Poorten Tata Steel geblokkeerd

De actiegroep Kappen met Kolen heeft drie poorten bij de vestiging van Tata Steel in IJmuiden geblokkeerd.

BREAKING! Momenteel blokkeren wij 3 poorten bij Tata Steel. De kooksfabrieken stoten een onacceptabele hoeveelheid CO2 en andere giftige stoffen uit. Het is ziekmakend voor mens en planeet. pic.twitter.com/FlhbMySTKX — Kappen met Kolen (@Kappenmetkolen) August 28, 2023

Tata Steel gold ooit als de ‘parel van IJmuiden’, maar dat was dus heel vroeger. Inmiddels zijn omwonenden wat minder ingenomen met de aanwezigheid van de staalproducent in hun leefomgeving. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat de grond in de omgeving veel PAK en zware metalen bevat, wat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het bedrijf heeft weliswaar een aantal maatregelen getroffen om de vervuiling terug te dringen, maar al teveel effect hebben die maatregelen tot nu toe niet gehad.

