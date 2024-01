Politiek adviseur Trump overwoog moord op Democratische afgevaardigden

Wie is Roger Stone? Roger Stone is al politiek (als je het zo wilt noemen) actief sinds de dagen van Richard Nixon. Diens tronie staat zelfs op zijn rug getatoeerd. Hij is de uitvoerder en bedenker van allerlei smerige trucs om Democratische tegenstanders te besmeuren.

In 2000 was hij ook verantwoordelijk voor het aanstichten van de zogenaamde “Brooks Brothers Riots” die het hertellen van stemmen in Miami-Dade county (FL) deed stoppen, waarna een Republikeinse rechter van het Supreme Court besliste dat George W. Bush dan maar gewoon president moest worden:

“The subsequent demonstrations turned violent on Wednesday after the canvassers had decided to close the recount to the public. Joe Geller, chairman of the Miami-Dade Democratic Party, was escorted to safety by the police after a crowd chased him down and accused him of stealing a ballot. Upstairs in the Clark center, several people were trampled, punched or kicked when protesters tried to rush the doors outside the office of the Miami-Dade supervisor of elections. Sheriff’s deputies restored order. When the ruckus was over, the protesters had what they had wanted: a unanimous vote by the board to call off the hand counting.” (New York Times)

Dat heeft rampzalige gevolgen gehad. Het was (pas?) bij het presidentschap van George W. Bush na 9/11 dat ik begon te beseffen wat voor een anti-democratische schurken de Amerikaanse Republikeinen waren geworden, die hun wensen koste wat kost door probeerden te zetten ongeacht de middelen. Vooral de volslagen illegitieme aanval op Irak, wegens vermeende en duidelijk niet aanwezig zijnde massavernietigingswapens, toonde dat voor mij aan. Mijn Amerikaanse studententijdvriendin in de Verenigde Staten schreef me destijds ook dat je heel erg moest oppassen met het hebben van kritiek op dat beleid. Acties in Afghanistan om Al Qaida uit te schakelen waren te billijken (alhoewel de complete oorlog die erop volgde dat niet was; de actie onder Obama die Bin Laden ten slotte te grazen nam zou voldoende zijn geweest).

Alhoewel Donald Trump met afstand veel gekker en achterlijker is dan George W. Bush, blijft het vooralsnog Bush jr. die de grootste rampen aangericht heeft, waarschijnlijk op instigatie van Donald Rumsfeld en Dick Cheney, bij wie de kwaadaardigheid hen gewoon van het gezicht afdroop vond ik altijd. Dat een dochter van Dick Cheney heden ten dage te fatsoenlijk is voor de Republikeinse Partij zegt genoeg.

In 2016 en 2020 was Roger Stone er wéér bij, natuurlijk niet toevallig toen de schurkachtigste van alle Amerikaanse presidentskandidaten ooit, Donald Trump, de Republikeinse partij leidde.

In 2019 werd Stone gearresteerd wegens liegen tegen het Congres met betrekking tot de door Wikileaks gestolen emails van de Democraten. Hij is daar uiteindelijk voor veroordeeld tot meer dan drie jaar gevangenisstraf, maar werd gratie verleend door Donald Trump. Daar is gratie natuurlijk niet voor bedoeld. Normaal gesproken wordt gratie verleend aan mensen die een aanzienlijk deel van hun straf hebben uitgezeten en aantoonbaar ten goede zijn gekeerd.

Maar onder Donald Trump is niets normaal en wordt zo’n mogelijkheid eenvoudigweg gebruikt om criminele politieke medestanders uit de justitiële wind te houden. Wederom een voorbeeld van het falen van dat Amerikaanse idee in hun grondwet dat alle hoogwaardigheidsbekleders, en zeker de president, onfeilbare, heilige supermensen zouden zijn. Alhoewel ironischerwijze men nu juist af wou van die almachtige monarchen in Europa. Goed idee, maar die grondwet ging duidelijk niet ver genoeg.

Ook tijdens de aanval op het Congres op 6 januari 2021 was Stone actief, maar hij maakte zich snel uit de voeten uit Washington toen hij aan zag komen dat het gewenste effect niet bereikt ging worden.

En nu is hij weer in het nieuws. Er is namelijk een opname naar buiten gekomen waarop hij met een voormalig politieagent, ene Sal Greco, in 2020 overwoog Democratische afgevaardigden Jerry Nadler (die het eerste impeachmentonderzoek naar Trump leidde) en Eric Swalwell te (laten) vermoorden.

“Let’s go find Swalwell. It’s time to do it. Then we’ll see how brave the rest of them are,” Stone says on the recording. “It’s time to do it. It’s either Swalwell or Nadler has to die before the election. They need to get the message.” (TruthOut)

Gelukkig reageren de handhavers van de wet deze keer sneller dan in 2021.

Moeten we hier verbaasd over zijn? Nee, historisch gezien niet. Autocratische regimes tellen vrijwel altijd criminelen onder hun gelederen, elementen die hun kans zien als de rechtsstatelijke controle wegvalt. Mussolini was vermoedelijk een moordenaar, Stalin ook. Hitler was eigenlijk een watje, in dat licht bezien (Dit geldt ook voor autocratische regimes aan ‘linkse’ zijde; links en rechts zijn verwarrende termen hier; links is socialistisch/sociaal-democratisch, en rechts – in Europese zin – conservatief en/of liberaal. Autocratische regimes zijn geen van beiden, of je ze nu links of rechts noemt. Hierin kunnen het echte links en rechts samen optrekken).

Om een indruk te krijgen van Roger Stone kunt u deze video van een ondervraging van hem eens bekijken. De man is duidelijk niet in orde. In gewone omstandigheden komt hij enigszins normaal over, maar hoe hij hier tekeer gaat en met zijn mond trekt als een of ander hondsdol roofdier ziet er beslist zorgwekkend uit.

Verder is er nog de documentaire A Storm Foretold op 2Doc of anders de documentaire Get Me Roger Stone op Netflix, als u wilt weten met wat voor een ‘volstrekt normale’ types we te maken hebben als het gaat om extreem-rechts, en ok, meer algemeen over autocratisch-georiënteerde personen.

Mark Rutte lijkt na die eerste poging met de PVV in een gedoogrol proberen te regeren beseft te hebben dat de PVV toch niet die ‘volstrekt normale partij’ was die hij ons wijs wou maken dat het was (alhoewel hij vooral kwaad was dat zijn bezuinigingen niet door konden gaan, het xenofobe karakter van de PVV heeft hij zelden of nooit aangevallen). Dat vergeef ik hem overigens nooit. En dan nu krijgen we immigrante Dilan Yeşilgöz die eens even Nederlandser dan de Nederlanders wou zijn door de deur wagenwijd open te zetten voor de PVV, en zich daarmee met een M34 in beide voeten geschoten lijkt te hebben.

Extreem-Rechts is niet normaal, maar de VVD, NSC en BBB lijken zich dat nog steeds niet te realiseren, of erger: het kan ze niets schelen.

(Foto: By The Circus on SHOWTIME – https://www.youtube.com/watch?v=cVRmVlNFEa0, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81289340)