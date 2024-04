Daar ga je met je zo serieus lijkende partij

De Omtzigtpartij baarde opzien met het lanceren van deze twiet. Geen felicitatie aan het staatshoofd, maar gejammer over “Europa” dat onze tradities wil afschaffen. De oranje tompoes voorop.

Dat krijg je als je met een nepboerenpartij en een eenmansfascistengenootschap onderhandelt over een te vormen kabinet. En vergeet het leugenclubje VVD niet.

Dan past deze er goed na:

Fijne Koningsdag iedereen! Het vorig bericht over Koningsdag was een interne fout, had niet geplaatst morgen worden. pic.twitter.com/bsQoj2c8lY

