Politie zet opnieuw waterkanonnen in bij vreedzame demonstratie A12 van Extinction Rebellion

Zeker 6000 mensen demonstreren op en naast de A12 voor een direct einde aan fossiele subsidies

Vandaag, zaterdag 27 mei, zette de politie al een kwartier na de start van de A12-blokkade waterkanonnen in, ook al was er geen sprake van een gevaarlijke of bedreigende situatie. Ook werden 33 mensen opgepakt die de tunnelbak van de A12 hadden weten te bereiken. Zeker 6000 mensen en 130 maatschappelijke organisaties[1] demonstreerden op de A12 of ernaast in de supportdemo. Ook speelde het A12-orkest met meer dan 80 musici en waren er 100 wetenschappers van Scientist Rebellion aanwezig. Alle demonstranten vonden elkaar in één simpele eis: stop fossiele subsidies. Vanaf 14:00 uur vanmiddag is de politie begonnen met arresteren, in een aantal gevallen hardhandig. Meer dan 400 demonstranten zijn al afgevoerd in bussen en er staan er nog duizenden op de A12.

Woordvoerder Raki Ap: “Duizenden mensen demonstreren vandaag op en naast de A12 met de eis: stop fossiele subsidies. De Europese Commissie stelt dat Nederland sneller moet stoppen met fossiele brandstoffen. Op dit moment is 13 procent van de in Nederland gebruikte energie groen, veel minder dan het Europese gemiddelde van 22 procent.[5] Wij eisen een leefbare wereld voor iedereen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het Mondiale Zuiden waar mensen nu al vechten voor hun voortbestaan. Een klimaatrechtvaardige wereld is onmogelijk zolang de fossiele industrie de macht in handen heeft.”

Woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde: “Het kabinet geeft jaarlijks liever tot wel 30 miljard euro subsidie aan grote fossiele vervuilers die woekerwinsten binnenhalen, dan dat het verantwoordelijkheid neemt voor de vernietiging die de door het westen aangejaagde klimaatcrisis nu al aanricht. In 2022 stierven alleen al in Somalië 43.000 mensen door droogte[3], maar tijdens de recente VN-top voor steun aan de Hoorn van Afrika werd maar 800 miljoen van de benodigde 5 miljard toegezegd.[4]”

Beethovens Zevende Symfonie op de A12

Net als op zaterdag 11 maart speelde het A12-orkest het tweede deel van de Zevende Symfonie van Beethoven. Beethoven was nagenoeg doof toen hij dit stuk schreef, maar toch was hij in staat om schoonheid te creëren. Daar is verbeeldingskracht voor nodig en dat vraagt het A12-orkest ook van de politiek. Zolang het kabinet geen gehoor geeft aan de eis van Extinction Rebellion zal het orkest de boodschap blijven herhalen.

Violiste Vera Beths: “De natuur is een grote inspiratiebron voor componisten. Alles vind je erin terug; harmonie, dissonanten, ritme en vorm. We zijn systematisch bezig deze balans te verstoren. Dat moet stoppen. We moeten weer gaan luisteren.”

Bronnen

Bericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend

[1] https://milieudefensie.nl/actueel/meer-dan-125-organisaties-uiten-support-voor-a12-blokkade [2] https://www.unicef.org/press-releases/new-study-finds-43000-excess-deaths-may-have-occurred-2022-drought-somalia [3] https://nos.nl/artikel/2476362-vn-top-over-steun-voor-hoorn-van-afrika-levert-veel-minder-op-dan-gehoopt [4] https://nos.nl/artikel/2476313-brussel-nederland-gebruikt-nog-altijd-te-veel-fossiele-brandstoffen