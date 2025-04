Politie pakt man op voor brandstichting in woning Joodse gouverneur Pennsylvania

De politie van Pennsylvania heeft zondag een man gearresteerd die ervan wordt verdacht brand te hebben gesticht in de woning van gouverneur Josh Shapiro terwijl hij en zijn gezin binnen waren. De politie identificeerde de verdachte als de 38-jarige Cody Balmer uit Harrisburg, de hoofdstad van Pennsylvania. Balmer zal worden aangeklaagd voor poging tot moord, terrorisme, brandstichting met verzwarende omstandigheden en zware mishandeling.

Balmer had een hekel aan Biden en mocht graag poseren met vuurwapens, wat leek te wijzen op een MAGA-gekkie. Op Twitter/X retweette Balmer echter met evenveel gemak radicaal-linkse als extreemrechtse accounts, zolang ze zich maar uitspraken tegen De Overheid.

Volgens het geruchtencircuit had de bank beslag laten leggen op Balmer’s woning. Blijkbaar stelde hij daar niet de bank, maar de staat Pennsylvania verantwoordelijk voor. Shapiro is Joods en Balmer heeft in zijn verwrongen hersens mogelijk het aloude verband tussen bankiers en Joden gelegd.

Dat hij links of ‘een socialist’ zou zijn zoals op X/Twitter her en der beweerd wordt lijkt me sterk. Ik maak me net zo weinig illusies over radicaal-links als over extreemrechts, maar de misogyne geweldsfantasieën die Balmer op X verspreidde horen toch echt eerder thuis bij extreemrechtse influencers als Andrew Tate dan bij de Democratic Socialists of America.

I went through his posts back a couple years. Seems like a straight sociopath with no political affiliation. And a raging misogynist. Possible antisemite but only found this one indicator. pic.twitter.com/vx8gwpjIC5 — Shannon Séquelles (@immanentlylit) April 14, 2025



Het is even wachten op een officiële verklaring over Balmer’s motieven, maar voorlopig lijkt het er vooral op dat Balmer een rancuneuze en verwarde sociopaat met libertarische neigingen is.

Uitgelichte afbeelding: By Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA – Gov. Wolf Sounds Alarm on Harmful Effects of Anti-Abortion Policies, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117678942