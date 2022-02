Politie pakt leden harde kern Feyenoord op wegens bekladden gebouw COC-Rotterdam

De politie heeft vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht het COC-kantoor in Rotterdam te hebben beklad met homofobe leuzen.

De leuzen waren ondertekend met ‘RJK’, wat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de harde kern van Feyenoord. Iets zegt me dat we Wilders hier niet over zullen horen.

De harde kern van Feyenoord gaf al eerder uitdrukking aan haar afkeer van alles wat afwijkt van de eigen seksuele normen door het gebouw van een sportschool in Rotterdam te voorzien van homofobe teksten. De eigenaar had de euvele moed Roze Kameraden, een vereniging voor lhbti-supporters van Feyenoord op te richten. Vandaar.

Uitgelichte afbeelding: Israëlisch homofoob tuig – By Benj – Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7625804