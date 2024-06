Politie haalt trekkers van de weg (en laat ze daarna vrolijk hun weg vervolgen)

De politie heeft gisteren bij Barneveld (Gelderland) 6 trekkers van de weg gehaald. De bestuurders kregen een bekeuring, maar mochten daarna gewoon hun weg vervolgen. Opmerkelijk. Officieel mogen landbouwvoertuigen niet rijden op autowegen en autosnelwegen, maar daar trekken Nederlandse boeren zich traditiegetrouw niks van aan. Er zijn toch zelden consequenties verbonden aan het overtreden van dat verbod, dus waarom zou je ook.

De boeren waren onderweg naar Brussel waar vandaag gedemonstreerd wordt tegen het landbouwbeleid van de EU. Bij de vorige demo veranderden boerenknokploegen in eendrachtige samenwerking met wappies Brussel in een slagveld, maar op Twitter is ‘Brussel’ niet trending, dus misschien valt het dit keer mee. Kan nog komen, natuurlijk.

Ook als spreker aanwezig in Brussel: Sieta van Keimpema, een provinciegenoot waar ik niet trots op ben. Sieta werd uit Friesland Campina geflikkerd want vieze melk en hoge kalversterfte. Voor FDF was dat blijkbaar allemaal een aanbeveling, want Van Keimpema werd prompt benoemd tot bestuurslid van de boerenknokploeg.

