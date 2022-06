Politie en anarchisten matten in Amsterdam Noord

Een groepje anarchisten demonstreerde gisteren in Amsterdam Noord (of all places), om uiting te geven aan hun onvrede over het kapitalisme en zo. Om niet geheel duidelijke redenen zag de politie aanleiding er eens even ouderwets op te meppen, zo blijkt uit beelden die omwonenden opstuurden aan de lokale zender AT5.

Volgens getuigen verliep de demo rustig, totdat er plotseling agenten uit een busje stapten om rake klappen uit te delen. Volgens de politie hadden de anarcho’s stickers op auto’s geplakt, wat blijkbaar voldoende reden is er op los te rammen. Persoonlijk vermoed ik dat het spandoek met de leuze ACAB (All Cops Are Bastards) de échte aanleiding was. De politie reageert wel vaker overspannen op die – toegegeven – tamelijk onnozele leuze. Nee, niet elke loslopende koddebeier is een potentiële fascist.

Wanneer een stelletje niet bijster snuggere anarchisten de bink uit wil hangen met dit soort vertoon, moet men dat natuurlijk helemaal zelf weten. Het is in elk geval geen aanleiding er op los te slaan. Zeker niet als je het vergelijkt met het coulante optreden van de Hermandad tegen trekkerterroristen die de deuren van een provinciehuis inbeuken of snelwegen blokkeren.

Overigens werd er niemand gearresteerd, dus het is bij een paar klappen gebleven. Beelden bij AT5.

– Uitgelichte afbeelding: Door https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Gebruiker:Bvspall – https://wiki.beeldengeluid.nl/index.php/Bestand:72930-40_pos.png, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8672757