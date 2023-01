Politie arresteert tenminste zes geweldloze klimaatactivisten thuis voor opruiing

Arrestaties volgen op mededeling advocaat dat activisten zich desgevraagd zouden melden voor verhoor

Vandaag, donderdag 26 januari rond 07:00 uur, heeft de politie tenminste zes geweldloze klimaatactivisten gearresteerd voor opruiing, waaronder XR-rebellen Jelle de Graaf en Tessel Hofstede. Bij een zevende klimaatactivist, acteur en XR-rebel Sieger Sloot, stond de politie voor de deur. Na het doorzoeken van zijn huis moesten de agenten onverrichter zake vertrekken omdat hij niet thuis was. Voor een aantal van deze geweldloze activisten grijpt de arrestatie in in het gezinsleven. Kinderen staan toe te kijken hoe hun ouder wordt weggevoerd voor vreedzame klimaatactie. De arrestaties zijn onderdeel van een poging de geweldloze A12-Blokkade van zaterdag 28 januari de kop in te drukken. Zij volgen op de mededeling van advocaat Willem Jebbink aan officier van justitie mr. W.J. Veldhuis dat hij hem kan contacteren als het Openbaar Ministerie een verdachte wil verhoren en dat daar dus geen arrestatie voor nodig is. Extinction Rebellion veroordeelt de criminalisering van geweldloze klimaatactivisten. Het recht op manifestatie wordt met voeten getreden.

Advocaat van de aangehouden klimaatactivisten, Willem Jebbink: “Het is teleurstellend dat het openbaar ministerie opnieuw overgaat tot arrestatie terwijl Extinction Rebellion via mij deze week heeft laten weten dat iedereen die verdacht zou worden van opruiing, bereid is zich te melden voor verhoor. Deze arrestaties zijn wat mij betreft buitenproportioneel. Het gerechtshof van Amsterdam heeft vorig jaar klip en klaar uitgemaakt dat oproepen tot blokkades géén strafbaar feit is omdat de opzet niet gericht is tot het plegen van strafbare feiten, maar oproepen tot vreedzame demonstraties. Daarom is het onbegrijpelijk dat de officier van justitie zo doorgaat met het arresteren van mensen. We zijn kennelijk terechtgekomen in het criminaliseren van personen die vreedzaam willen demonstreren en daartoe oproepen. Dat acht ik zeer zorgelijk.”

A12-Blokkade valt onder recht op manifestatie

De A12-Blokkade begint zaterdag 28 januari om 12:00 uur. Meer dan duizend bezorgde burgers staan klaar om hun stem geweldloos te laten horen. Zij eisen een direct einde aan de jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] De arrestaties van vandaag volgen op de recente aanhouding van geweldloze klimaatactivist Lucas Winnips. Hij werd donderdag 19 januari rond half negen ’s ochtends op zijn bakfiets klemgereden op de terugweg van het naar school brengen van zijn jongste kind. Sindsdien hebben talloze personen en organisaties hun afkeer en zorgen uitgesproken. Ondanks de aanhoudingen blijft Extinction Rebellion burgerlijk ongehoorzaam actievoeren, omdat zij daarmee in haar recht staat. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder dat een wegblokkade wordt beschouwd als een vreedzame demonstratie, zelfs als deze volledige opstoppingen op belangrijke verkeerswegen veroorzaakt. Omdat de A12-Blokkade vooraf bekend is bij de politie, is er genoeg gelegenheid deze te faciliteren. Ook heeft Extinction Rebellion contact gezocht met Rijkswaterstaat om de veiligheid maximaal te garanderen.

Samenleving schreeuwt om einde fossiele subsidies

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op[2] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[3] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ook zorgprofessionals blokkeren mee. XR-woordvoerder en psycholoog Petra Verdonk: “Belastingvoordelen voor grote vervuilers zoals Schiphol, Tata steel en de Rotterdamse haven hebben een direct effect op de volksgezondheid. Mensen die dichtbij vervuilende industrie wonen hebben een grotere kans om ziek te worden. Wonen in Rotterdam staat gelijk aan dagelijks roken van zeven sigaretten. Fossiele subsidies zijn dodelijk en moeten per direct stoppen.”

Ondertussen eist de Tweede Kamer duidelijkheid[4] van minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten, over de hoogte van de fossiele subsidies. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Dat de samenleving nu ook een einde eist aan fossiele subsidies zorgt ervoor dat justitie steeds harder optreedt. Laat duidelijk zijn dat Extinction Rebellion pas stopt met deze acties als het kabinet zijn zorgplicht voor burgers nakomt en gaat doen wat nodig is in de klimaatnoodtoestand. Extinction Rebellion groeit enorm, onze actietrainingen zijn overvol. De regering kan zich opmaken voor steeds grotere acties. Wij eisen een direct einde aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Tot die tijd kunnen ze dag in dag uit rekenen op vreedzaam burgerverzet.”

Aarde stevent af op 2,5 – 4 graden opwarming: klimaatchaos

Eind vorig jaar luidde de VN de noodklok door te concluderen dat we helemaal niet op koers liggen voor maximaal 1.5C opwarming.[5] We stevenen af op 2,5 – 4 graden opwarming. Grote delen van de wereld worden dan onleefbaar. Nederland verdwijnt grotendeels onder water. We zullen kampen met wereldwijde voedseltekorten en honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten. CCA-woordvoerder en geestelijk verzorger in de verslavingszorg Rozemarijn van ’t Einde: “Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine: de overheid gooit letterlijk olie op het vuur. De hoogste rechter van ons land oordeelde al dat onze overheid op klimaatgebied de mensenrechten van burgers onvoldoende beschermt en ook de Verenigde Naties willen een onmiddellijke einde aan fossiele subsidies.”

Bronnen

Uitgelichte afbeelding: By Eddiem360 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94018959

Overgenomen van XR