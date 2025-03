Politie aan de deur

Twee agenten bij mij aan de deur. Het is zaterdagmorgen 9 uur. Ik ken de mannen niet. Ze komen me een document overhandigen en willen dat ik ervoor teken. Nou nee… Ik kwam net uit bed en had de helderheid niet om het bezoek te filmen. Ik vraag zelfs niet naar hun IDs.

Het document lijkt een officieel gebiedsverbod maar is dat niet. Het is bedacht en opgesteld door een club nazihandelaren die in het zoete, stille dorp Didam elke maand een beurs houden – met nazispullen. Ik mag me daar een jaar lang op die beurs niet vertonen. Ik was keurig en rustig naar binnen gegaan,, kocht én betaalde een kaartje, en werd toen opeens door de burgemeester persoonlijk bij de ingang tegengehouden.

Die man moet wel heel ver van het pad zijn geweest. Deze wat megalomane tijdelijke burgemeester Harry de Vries was al omstreden en had geen enkele juridische grond om dat te doen – het was geen openbaar terrein. Ik had natuurlijk niet alleen moeten gaan.

Achter me stond een agent die me op een gegeven moment achterover trok, en samen met een onbekende – ik dacht dat zijn naam Tames was – naar buiten droeg. Ik had niemand beledigd, bedreigd of anderszins benadeeld. En daar lag ik. Gelukkig was er een fotograaf van de plaatselijke krant, en stond het die maandag in de krant, de Gelderlander of de Stentor meen ik. Deze tijdelijke BM wordt nu vervangen.

Ik heb toen wat foto’s gemaakt door de ramen en zag er leuke nazispullen. Maar dit was alweer twee jaar geleden. Intussen is er een verscherpte wet tegen groepsbelediging. Het openlijk tonen van nazispullen – met als enig doel verkoop, maar zonder enig voorbehoud – lijkt me nu niet meer zo makkelijk.

Ik ben het niet zonder meer met Extinction Rebellion eens dat de politie niet bij mensen mag aanbellen. Gezien de manier waarop de wijkagent reageerde toen de demonstrante van XR niet wilde ingaan op zijn vragen, viel het allemaal nogal mee. Toch blijft natuurlijk de vraag: waarom belde de politie niet eerst even op? Die belgegevens zijn meestal makkelijk te krijgen.

Bender Bij – tuig?

Ik werd zaterdag bij de NVUdemo en tegendemo geïnterviewd door een jonge jongen, mogelijk 15 of 16, die zei dat hij ‘Bender Bij’ heette. Ik vroeg nadrukkelijk nog een paar keer naar zijn naam. Maar dat blijkt nu de naam die hij gebruikt op YouTube, In het echt heet hij Benamin Julius Pearson Buit te heten, en mogelijk een kleinzoon van Rob Out van Veronica. Ik weet niet wat er op YouTube van is gekomen, ik kijk er niet vaak. Ik vroeg hem nog of hij zich aan journalistieke codes houdt, maar daar ging hij niet op in. Maar tuig van de richel leek hij me niet. Daar moet je eerst een code voor leren, zoals ik heb gedaan.

Voetbal en gokken

Ik kijk weinig voetbal maar zie als ik kijk altijd weer dat verdomde gokken. BetCity, Toto, casino’s, Unibet etc etc. De lijst is eindeloos en er lijkt niets tegen te doen. het aantal gokverslaafden groeit en groeit, en de Tweede Kamer wil er nu wel wat aan doen… De besluitvaardigheid daar is naar een nieuw hoogtepunt gestegen, dus dat zal deze keer echt helpen… Ook helpt de aanrijding die vm. Casino-medewerker en PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen van een XR-demonstrante bij het provinciehuis – en dan doorrijden, terwijl de pliesie erbij staat – en niets doet…