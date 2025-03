Politico: Signalrel zou Mike Waltz weleens de kop kunnen kosten

Volgens Politico zou het gisteren door The Atlantic onthulde lek tijdens de voorbereiding van de luchtaanval op Jemen nationaal veiligheidsadviseur Mike Waltz weleens de kop kunnen kosten. Een anonieme functionaris van het Witte Huis zou tegen Politico hebben gezegd dat iedereen het over één ding eens is: “Mike Waltz is a fucking idiot”. Het is Politico – niet meteen de meest betrouwbare bron – dus FWIW.

Volgens The Atlantic ontving journalist Jeffrey Goldberg een verzoek van Waltz zich aan te sluiten bij een groepschat op Signal. Vervolgens werd hij opgenomen in een chat met de naam “Houthi PC small group”, samen met o.a. Hegseth, Tulsi Gabbard en vp J.D. Vance. In de chat werd een luchtaanval op Jemen besproken.

Inmiddels doen Trump en co hun uiterste best het hele gebeuren te bagatelliseren, wat een aantal hilarische scènes opleverde. Hoogtepunt was het optreden van minister van Defensie Pete Hegseth die (weer eens) over zijn eigen benen struikelde:

Ook Karoline Leavitt, de voorlichter van het Witte Huis, wist zichzelf met succes belachelijk te maken door journalist Jeffrey Goldberg in het verdachtenbankje te plaatsen:

