Politie Potsdam arresteert naziterrorist

De Duitse politie heeft een neonazi opgepakt die ervan wordt verdacht een terroristische aanslag voorbereid te hebben. De 18-jarige inwoner van Potsdam was actief op het Telegramkanaal van het internationale nazinetwerk “Atomwaffen Division”.

Een arrestatieteam viel op 3 juni de woning van de jongen binnen. De politie hield hem al maanden in de gaten, maar besloot nu in te grijpen omdat de voorbereiding van de aanslag ver gevorderd zou zijn.

Bij de huiszoeking zag de politie de vermoedens bevestigd. De rechercheurs vonden “gegevensdragers en instructies voor het bouwen van explosieven”. De rechtbank in Brandenbut an der Haven vaardigde daarop een arrestatiebevel voor de man uit.

De arrestant behoort tot de accelerationistische naziscene. Het accelerationisme is afkomstig uit linkse (post-marxistische) kring, waar men betoogde dat ‘het systeem’ ten val kon worden gebracht door de interne tegenstellingen van het kapitalisme op de spits te drijven. Op de puinhopen zou dan een nieuwe, egalitaire samenleving opgebouwd kunnen worden. Of zoiets.

Een deel van extreemrechts vond dat een briljant idee, maar besloot er een iets andere invulling aan te geven. Fascisten hebben zoals bekend niks met een egalitaire samenleving, maar des te meer met racisme en antisemitisme. Niet de interne tegenstellingen van het kapitalisme, maar de ‘raciale’ conflicten binnen het systeem moeten met terroristisch middelen op de spits gedreven worden. Op de ruïnes moet vervolgens een etnische eenheidsstaat gecreëerd worden, zonder de aanwezigheid van Joden en mensen met een donkere huidskleur.

Bron: Belltower.news

